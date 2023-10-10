İspanyol Pop Müziğinin Kült İsmi Monica Molina 20 Ekim’de Zorlu PSM’de

İspanyol şarkıcı, müzisyen ve aktris Monica Molina, müziğinde geleneksel İspanyol ezgileri ve modern dokunuşları bir araya getirerek İspanyol pop dünyasının en başarılı sanatçılarından biri haline geldi. u Despidada, Vuelo, De Cal y Arena ve A Vida isimli dört albümü, ‘Pequeño Fado’, ‘Ay Amor’, ‘Oh Amores’ gibi kültleşen şarkılarında İspanyol müziğinin geleneksel öğelerini benzersiz modern tarzıyla harmanlayarak müzikseverlerle buluşturdu. ‘Vuela’ albümüyle ‘En İyi Latin Müzik Albümü’ alanında Grammy adaylığına sahip Monica Molina zengin ve duygusal içeriğiyle dolu bir müzikal yeteneğini 20 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşturacak.

Monica Molina 20 Ekim biletleri passo.com.tr’de satışta!

Kapı Açılış: 20:00

Monica Molina: 21.00

Bilet Fiyatları:

Ön Satış / 1. Kategori: ₺825,00

Ön Satış / 2. Kategori: ₺715,00

Ön Satış / 3. Kategori: ₺605,00

Ön Satış / 4. Kategori: ₺495,00

Ön Satış / 5. Kategori: ₺440,00

Ön Satış / 6. Kategori: ₺396,00

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