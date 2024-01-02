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İspanyol ezgileri Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da yükseldi

Grammy ödüllü, müzikleriyle bütün dünyada tanınan ve albümleri 60 milyondan fazla satan Gipsy Kings by Andre Reyes, 29 Aralık 2023 Cuma akşamı Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü İspanyol müzik grubu, Akdeniz rüzgarlarıyla şekillenen müziklerini, bu kez yeni yılın hemen öncesinde İstanbullu elitler için seslendirdi.

İspanyol ezgileri Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da yükseldi

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, Boğaz’ın nadide güzelliğini ve tarih kokan silüetiyle Asya kültürünü barındıran, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişim noktasında, şehrin en gözde semtlerine yakın konumuyla en çok tercih edilen otel unvanını korurken, düzenlediği seçkin etkinliklerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Rumba ve flamenko tarzı müzikleriyle dünyanın en çok dinlenen gruplarından olan Gipsy Kings by Andre Reyes, yılbaşından hemen önce, 29 Aralık Cuma gecesi Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da elit hayranlarının karşısına çıktı.

İspanyol ezgileri Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da yükseldi

Lüksü doğayla buluşturan sofistike tasarımı ve büyüleyici manzarasıyla etkileyen Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un ünlü aşçıları tarafından, bu özel geceyi daha da unutulmaz kılmak için ayrı bir menü hazırladı, Gipsy Kings by Andre Reyes’ın şarkılarıyla coşan misafirlere bu özel menü sunuldu.

29 Aralık 2023 Cuma gecesi Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un büyüleyici Bosphorus Balo Salonu’nda Gipsy Kings by Andre Reyes öncesinde Solange de la Rose   grubu sahne alırken ünlü İspanyol müzisyenler saat 23:00’te hayranlarının karşısına çıktı. Saat 01:00’e kadar Bamboleo’dan Volare ve Un Amor’a kadar bilinen en güzel şarkılarını söyleyen Gipsy Kings by Andre Reyes, buğulu sesleriyle unutulmaz bir geceye imza attı.

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