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İspanya Şeyma Korkmaz'ı konuşuyor

İspanya Şeyma Korkmaz'ı konuşuyor. İşte detaylar...

İspanya Şeyma Korkmaz'ı konuşuyor

Atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı “Kardeşlerim” dizisinde “Süreyya” karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz, gene aynı yapım şirketi Ngm’nin şu an İspanya’da yayınlanan “Bir Küçük Gün Işığı” dizisi ile İspanyol medyasının gündeminde.

İspanya Şeyma Korkmaz'ı konuşuyor
Ünlü oyuncu; İspanya’nın en çok satılan dergisi Telenovela’nın yeni sayısının kapağını süsleyen Türk oyunculardan biri oldu.

 İspanya Şeyma Korkmaz'ı konuşuyor

İSPANYA’DA OYNADIĞI İKİ DİZİ DE YAYINDA

Gazeteci Pilar Martinez Manzanares ile özel bir röportaj yapan ünlü oyuncunun oynadığı “Bir Küçük Gün Işığı” ve “Kardeşlerim”; iki dizi de İspanya’da şu an aynı anda yayında.

İspanya Şeyma Korkmaz'ı konuşuyor

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