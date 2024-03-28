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Isola Manzara Gardens, 8 Nisan’da yeniden misafirleri ile buluşuyor

METT Hotel & Beach Resort Bodrum bünyesindeki Isola Manzara Gardens ile İtalyan mutfağını, eşsiz Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde Bodrum’daki misafirlerine yeniden sunmaya hazırlanıyor.

Isola Manzara Gardens, 8 Nisan’da yeniden misafirleri ile buluşuyor

Dünyanın önde gelen turizm ve eğlence yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group’un otel markası METT Hotels & Resorts’un Türkiye’de açtığı ilk oteli olan METT Hotel & Beach Resort Bodrum’un  çok sevilen İtalyan restoranı Isola Manzara Gardens, misafirlerine nefes kesici bir manzara eşliğinde eşsiz lezzetlerini 8 Nisan itibariyle yeniden sunmaya başlıyor. 

Isola Manzara Gardens, 8 Nisan’da yeniden misafirleri ile buluşuyor

METT Hotel & Beach Resort Bodrum’un bünyesinde yer alan, 2024 Bodrum Michelin Guide'da tavsiye edilen restoranlar arasında yer alan İtalyan restoranı Isola Manzara Gardens, Bodrum Kalesi’nin büyüleyici manzarası ile nostaljik Bodrum ruhunu yaşamak isteyenler için keyifli bir seçenek oluşturuyor. 

Isola Manzara Gardens, 8 Nisan’da yeniden misafirleri ile buluşuyor

Dubai, Marbella, Morocco, Milano ile birlikte, Bodrum’da yer alan İtalyan restoranı Isola Manzara Gardens'ın da Executive Chef’i olan Francesco Bagnato, Isola Manzara Gardens’ın 2024 Bodrum Michelin Guide'datavsiye edilen restoranlar arasına girmesinden dolayı memnuniyetini ve Bodrum’un benzersiz bir lüks yaşam tarzı sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Bodrum son yıllarda uluslararası misafirler tarafından da çok ilgi duyulan bir destinasyon halinde geldi. Sadece otelleri ile değil restoran kalitesi ve çeşitliliği ile de global gastronomi dünyasının da ilgisini çekiyor. Bodrum’un Michelin Guide destinasyon listesine girmesi de bize oldukça heyecan verdi. Bodrum’un hak ettiği gurme destinasyonlarından biri olması için Türkiye ve Bodrum’a olan yatırımlarımız devam edecek.” dedi. 

Isola Manzara Gardens, bu sezonda da yepyeni menü ve lezzetler ile misafirlerini yeniden ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

 

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