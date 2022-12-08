İsmail YK’dan türkü sürprizi

İsmail YK, Musicom Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda ki yerini alan türkü çalışmasının bir bölümünü Türkiye, bir bölümünü ise Almanya’da kliplendirdi.

Yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu’nun üstlendiği çalışma, İsmail YK’nın bugüne kadar yaptığı ilk türkü çalışması oldu. Uzun zamandır kendisinden böyle bir çalışma beklendiğini söyleyen İsmail YK “Bu güne kadar hep hareketli ve slow şarkılarımla hayranlarımın karşısına çıktım. Uzun zamanadır aklımda olan bir türkü çalışmasıydı. Umarım dinleyen herkes beğenir” dedi.



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