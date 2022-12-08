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İsmail YK’dan türkü sürprizi

Bomba Bomba, Bas Gaza Aşkım gibi şarkılarla gaza bastıran İsmail YK, bu kez hayranlarının karşısına  söz ve müziği Muhlis Akarsu imzası taşıyan “Dağlar Seni Delik Delik Delerim” isimli türkü çalışmasıyla çıktı.

İsmail YK’dan türkü sürprizi

İsmail YK, Musicom Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda ki yerini alan türkü çalışmasının bir bölümünü Türkiye, bir bölümünü ise Almanya’da kliplendirdi.

İsmail YK’dan türkü sürprizi

Yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu’nun üstlendiği çalışma, İsmail YK’nın bugüne kadar yaptığı ilk türkü çalışması oldu. Uzun zamandır kendisinden böyle bir çalışma beklendiğini söyleyen İsmail YK “Bu güne kadar hep hareketli ve slow şarkılarımla hayranlarımın karşısına çıktım. Uzun zamanadır aklımda olan bir türkü çalışmasıydı. Umarım dinleyen herkes beğenir” dedi.
 

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Editör
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