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İsmail YK’dan yine çok konuşulacak bir şarkı

Yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiren İsmail YK, söz ve müziği kendisine ait olan  ‘Bekar Bekar Gezerim’ isimli yeni çalışmasını Musicom Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınladı.

İsmail YK’dan yine çok konuşulacak bir şarkı

Yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu kardeşlerin üstlendiği şarkının tüm aşamalarında imzası bulunan İsmail YK, çalışmasını Sakarya Akyazı’da   kalabalık bir cast ekibiyle kliplendirdi.

İsmail YK’dan yine çok konuşulacak bir şarkı

Zaman zaman yaptığı röportajlar ve katıldığı programlarda  ne zaman evleneceksin sorularına maruz kalan YK, bu şarkısıyla birlikte bir nevi bu sorulara da yanıt vermiş oldu.

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