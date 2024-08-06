İsmail YK’dan yine çok konuşulacak bir şarkı

Yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu kardeşlerin üstlendiği şarkının tüm aşamalarında imzası bulunan İsmail YK, çalışmasını Sakarya Akyazı’da kalabalık bir cast ekibiyle kliplendirdi.

Zaman zaman yaptığı röportajlar ve katıldığı programlarda ne zaman evleneceksin sorularına maruz kalan YK, bu şarkısıyla birlikte bir nevi bu sorulara da yanıt vermiş oldu.

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