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İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlendi! Sürpriz nikaha özel dikim gelinlik

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlendi! Sürpriz nikaha özel dikim gelinlik. İşte detaylar...

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlendi! Sürpriz nikaha özel dikim gelinlik

Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki sürpriz bir kararla ikinci kez evlendi.

 İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlendi! Sürpriz nikaha özel dikim gelinlik

Gelin Duygu Kumarki'nin nikahta giydiği gelinliği kimin diktiği merak konusu oldu.

 İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlendi! Sürpriz nikaha özel dikim gelinlik


Duygu Kumarki'nin nikahta giydiği gelinlik son yılların en iyi çıkış yapan ve muhteşem tasarımlarıyla tüm dikkatlerini üzerine çeken Hatice Cesur Hcmoda evi tarafından iki günde hazırlandı.

 İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlendi! Sürpriz nikaha özel dikim gelinlik

Seçkin konukların katılımıyla teknede nikah merasimi gerçekleşti. Duygu Kumarki'nin giydiği gelinlik nikaha katılan davetliler tarafından çok beğenildi. Modacı Hatice Cesur tarafından hazırlanan özel dikim gelinlikler müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor.

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