 İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki ikinci kez evlendi! Sürpriz nikaha özel dikim gelinlik

Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki sürpriz bir kararla ikinci kez evlendi.

Gelin Duygu Kumarki'nin nikahta giydiği gelinliği kimin diktiği merak konusu oldu.



Duygu Kumarki'nin nikahta giydiği gelinlik son yılların en iyi çıkış yapan ve muhteşem tasarımlarıyla tüm dikkatlerini üzerine çeken Hatice Cesur Hcmoda evi tarafından iki günde hazırlandı.

Seçkin konukların katılımıyla teknede nikah merasimi gerçekleşti. Duygu Kumarki'nin giydiği gelinlik nikaha katılan davetliler tarafından çok beğenildi. Modacı Hatice Cesur tarafından hazırlanan özel dikim gelinlikler müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor.

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