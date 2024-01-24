  İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki estetik iddialarına yanıt verdi

İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına, yeniden bir araya geldiği eski eşi Duygu Kumarki ile katılmıştı.



Duygu Kumarki'nin yüzündeki değişim ise sosyal medyada gündem oldu.



Sadece saçını boyadığını belirten Kumarki, eleştirilere de açıklama yaptı.



Uzun bir mesaj yayınlayan Kumarki, garip bir saldırı olduğunu söyledi.

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