 İsmail Hacıoğlu, 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde başrolünü paylaştığı Melisa Aslı Pamuk'un galaya katılmamasına bakın ne dedi?

Cem Karaca'nın hayatını anlatan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin galası yapıldı. Projenin başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk'un galaya katılmayıp, dakikalar öncesinde bir süredir yaşadığı Fransa'nın başkenti Paris'ten fotoğRaf paylaşması dikkat çekti.

Lille takımında oynayan sevgilisi Yusuf Yacızı ile Fransa'ya yaşayan Pamuk'un galaya katılmamasına İsmail Hacıoğlu tepki gösterdi. Projede Cem Karaca'ya hayat veren Hacıoğlu, "Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazım" sözleriyle galaya damga vurdu.



Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz ayda yine başrolünde yer alığı 'Kadınlara Mahsus Filmi'nin galasına pasaportunun çalındığını söyleyerek, katılmamıştı.

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