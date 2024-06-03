 İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal Şaşmaz'ın çocuklarıyla AVM turu

İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz gün eşi Hande Ünal Şaşmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde eşi Hande Ünal Şaşmaz ve küçük kızları ile geldikleri Zorlu AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan yakışıklı oyuncu, "Dijital platforma yeni bir projem var ismi Naser Oric, şu sıralar ise sadece bebek bakıyorum her şey yolunda" açıklamasında bulundu. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren çift, daha sonra kısa süren alışverişlerini sonlandırıp AVM’den ayrıldı.

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