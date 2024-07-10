İskenderoğlu çifti  markalarını ve evlerini Londra’ya taşıyor

Geçtiğimiz yıl çocuklarının eğitimi için Londra-İstanbul-Bursa arasında mekik dokuyan İskenderoğlu çifti sonunda Londra’ya markalarını taşıma kararı almışlar.

Melike İskenderoğlu yılın çoğu zamanını oğulları ile Londra Mayfair’de geçirecek. Ersin İskenderoğlu ise bu senede Londra-İstanbul-Bursa arası mekik dokumaya devam edecek.

İskenderoğlu çiftinin büyük oğulları Sarp Londra UCL mezun olurken London School Of Economics’e yüksek lisansa kabul görülmüş. Küçük oğulları Kaya liseden mezun olarak Bedales School Kolej bölümüne geçmiş.

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