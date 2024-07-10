  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İskenderoğlu çifti  markalarını ve evlerini Londra’ya taşıyor

Yeme içme sektörünün köklü markalarından İskender İskenderoğlu’nun veliahtı Ersin İskenderoğlu markasını Londra Mayfair’e taşıyor.

İskenderoğlu çifti  markalarını ve evlerini Londra’ya taşıyor

Geçtiğimiz yıl çocuklarının eğitimi için Londra-İstanbul-Bursa arasında mekik dokuyan İskenderoğlu çifti sonunda Londra’ya markalarını taşıma kararı almışlar.

İskenderoğlu çifti  markalarını ve evlerini Londra’ya taşıyor

Melike İskenderoğlu yılın çoğu zamanını oğulları ile Londra Mayfair’de geçirecek. Ersin İskenderoğlu ise bu senede Londra-İstanbul-Bursa arası mekik dokumaya devam edecek.

İskenderoğlu çifti  markalarını ve evlerini Londra’ya taşıyor

İskenderoğlu çiftinin büyük oğulları Sarp Londra UCL mezun olurken London School Of Economics’e yüksek lisansa kabul görülmüş. Küçük oğulları Kaya liseden mezun olarak Bedales School Kolej bölümüne geçmiş. 

İskenderoğlu çifti  markalarını ve evlerini Londra’ya taşıyor

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!
  Magazin

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!

Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var
  Güncel

Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var

İstiklal Kebap: Tarihi atmosferde unutulmaz lezzetler
  Mekan

İstiklal Kebap: Tarihi atmosferde unutulmaz lezzetler

Dilan Çıtak'ın 'şiddet' açıklamasından sonra İdo Tatlıses'in paylaşımı dikkat çekti!
  Magazin

Dilan Çıtak'ın 'şiddet' açıklamasından sonra İdo Tatlıses'in paylaşımı dikkat çekti!

Teoman'ın 466 bin TL'ye satılan gitarını bakın hangi ünlü şarkıcı aldı?
  Magazin

Teoman'ın 466 bin TL'ye satılan gitarını bakın hangi ünlü şarkıcı aldı?

Öğrenciler konsoloslukta kep attılar
  Güncel

Öğrenciler konsoloslukta kep attılar