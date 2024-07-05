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İskender Paydaş'tan nostalji gecesi

Ünlü aranjör İskender Paydaş, önceki akşam Bodrum Azka Otel'de muhteşem bir performansa imza attı.

İskender Paydaş'tan nostalji gecesi

Şarkıları ve sahne performansıyla büyük ilgi gören sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı.

İskender Paydaş'tan nostalji gecesi

Konser boyunca dinleyicilerden büyük alkış toplayan Paydaş,  Harun Kolçak, Barış Manço, Kayahan gibi efsane sanatçıların sevilen şarkılarıyla konuklarına eşsiz bir Bodrum gecesi yaşattı. 

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