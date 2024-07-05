İskender Paydaş'tan nostalji gecesi

Şarkıları ve sahne performansıyla büyük ilgi gören sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı.

Konser boyunca dinleyicilerden büyük alkış toplayan Paydaş, Harun Kolçak, Barış Manço, Kayahan gibi efsane sanatçıların sevilen şarkılarıyla konuklarına eşsiz bir Bodrum gecesi yaşattı.

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