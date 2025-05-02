 Işın Karaca Zor'u seviyor

Türkiye’nin en büyük vokali Işın Karaca, Zor şarkısı ile listelere giriyor.

2 Mayıs itibariyle Zor bütün dijital platformlarda...

Sözü ve Müziği Zeki Güner’e, düzenlemesi Can Yapıcıoğlu’na ait olan Işın Karaca’nın yeni şarkısı Işın Karaca Music Production etiketiyle sevenleri ile buluşuyor.

Yeni şarkısı ile ilgili konuşan Karaca; “Hayatım boyunca, bu şarkı çok satar, listeleri alt üst eder diye müzik yapmadım. Bize öyle öğretilmedi.



Müzik; yaşamını, yaşamından anladığını müziğine çevirebildiğinde anlam kazanır.

Bu şarkıyı ilk dinlediğimde bana ait olduğunu anladım. Bir şeyi anlatmak, anlatıcı olabilmek, ama her şeyden önce anlamış olmak. İşte Zor dedi.

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