  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Işın Karaca Zor'u seviyor

Türkiye’nin en büyük vokali Işın Karaca, Zor şarkısı ile listelere giriyor. İşte detaylar...

Işın Karaca Zor'u seviyor

Türkiye’nin en büyük vokali Işın Karaca, Zor şarkısı ile listelere giriyor.

 Işın Karaca Zor'u seviyor

2 Mayıs itibariyle Zor bütün dijital platformlarda...

 Işın Karaca Zor'u seviyor

Sözü ve Müziği Zeki Güner’e, düzenlemesi Can Yapıcıoğlu’na ait olan Işın Karaca’nın yeni şarkısı Işın Karaca Music Production etiketiyle sevenleri ile buluşuyor.

 Işın Karaca Zor'u seviyor

Yeni şarkısı ile ilgili konuşan Karaca; “Hayatım boyunca, bu şarkı çok satar, listeleri alt üst eder diye müzik yapmadım. Bize öyle öğretilmedi.

Işın Karaca Zor'u seviyor
Müzik; yaşamını, yaşamından anladığını müziğine çevirebildiğinde anlam kazanır.

 Işın Karaca Zor'u seviyor

Bu şarkıyı ilk dinlediğimde bana ait olduğunu anladım. Bir şeyi anlatmak, anlatıcı olabilmek, ama her şeyden önce anlamış olmak. İşte Zor dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü
  Gündem

Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü

Oğlu Kurt Efe ile AVM turu yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi müjdesi!
  Magazin

Oğlu Kurt Efe ile AVM turu yapan Kıvanç Tatlıtuğ'dan dizi müjdesi!

Ünlü oyuncu Ege Kökenli'den hamilelik pozları!
  Magazin

Ünlü oyuncu Ege Kökenli'den hamilelik pozları!

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!
  Magazin

Seda Bakan hayat vereceği Müjde Ar ile buluştu!

Derya Pınar Ak'tan Prens açıklaması!
  Magazin

Derya Pınar Ak'tan Prens açıklaması!

Aysu Baçeoğlu sektöre geri döndü
  Magazin

Aysu Baçeoğlu sektöre geri döndü