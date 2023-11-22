  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Işın Karaca'yı kızdırdılar! 'Bende ses var, sen vücudunu kullanıyorsun'

Işın Karaca "Şarkı söylerken çok bağırıyor" eleştirilerini ilk kez yanıtladı.

Işın Karaca'yı kızdırdılar! 'Bende ses var, sen vücudunu kullanıyorsun'

Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu Pop Müziğin güçlü yorumcusu Işın Karaca oldu. Sürpriz bir kararla yurtdışında nikah masasına oturan Işın Karaca, evlilik kararını, yeni senfonik albümünü, ailesini, müziğini Ceyda Düvenci'ye anlattı. Karaca, "şarkı söylerken çok bağırıyor" eleştirilerine de ilk kez cevap verdi. Karaca, "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" diyerek dekolte giyinen rakiplerine gönderme yaptı.

Işın Karaca'yı kızdırdılar! 'Bende ses var, sen vücudunu kullanıyorsun'

Evlenmeyi düşünmüyorduk

Biz Can'la hiç evlenmeyi düşünmüyorduk. Bir sabah uyandık hadi bugün evlenelim. Yurtdışındaydık. Herkes şok, ben bile şok. Sadece bugün evlenmek istedik. O gündü o, evlendik. Anneme 'haberin olsun bugün evleniyorum' dedim. 

Işın Karaca'yı kızdırdılar! 'Bende ses var, sen vücudunu kullanıyorsun'

Bağırmıyorum ses var bende 

Piyasaya uygun şarkı söylemiyorsun diyorlar, evet söylemiyorum, çünkü benim küçücük bir sesim yok. Sığdıramadığım bir sesim var, sığmıyor o şarkılara. Bu yüzden ben büyük şarkılar seçiyorum. Çok bağırıyorsun, hayır arkadaş. Ses var bende, ben o notalara çıkmak için sesimi kullanıyorum. Sen vücudunu kullanıyorsun, şarkı söylemeyi bilmeyen adam bana şarkı söylemeyi öğretmeye çalışıyor. O kadar hadsiz bir dönemdeyiz ki! 

Artık evli bir kadınım

Artık evli bir kadınım. Urla'da domates ekiyorum, evimin üst katında albüm yapıyorum, kızımı haftanın 6 günü voleybola götürüyorum. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum
  Magazin

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!
  Magazin

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!

Türkan Şoray duygulandığı anı açıkladı
  Magazin

Türkan Şoray duygulandığı anı açıkladı

Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı
  Magazin

Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?
  Magazin

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?

Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? Pekin'den itiraf geldi
  Magazin

Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? Pekin'den itiraf geldi