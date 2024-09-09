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Işın Karaca'dan kızının oynadığı takıma tam destek

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia'nın oynadığı kulübe maddi ve manevi destek sağlıyor.

Işın Karaca'dan kızının oynadığı takıma tam destek

Efor Spor, Kadınlar 2. Ligi'ndeki başarısında Normpol firması ve Yönetim Kurulu Başkanı Akif Eski'nin desteğini hissediyor. Antrenör Alican Boztaş, Normpol’un katkılarıyla altyapıdaki 300 sporcunun başarılarında önemli bir payları olduğunu belirtti.

Işın Karaca'dan kızının oynadığı takıma tam destek

 Ünlü şarkıcı Işın Karaca da kızı Mia'nın takımda oynamasıyla kulübe maddi ve manevi destek sağlıyor.

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