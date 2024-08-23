Işın Karaca'dan 'Doğa' hareketi

Sanatçı Işın Karaca, Çiçek Doktoru Ümit Ersan ile orman yangınları sonrası 27 Ağustos salı günü Karşıyaka Vapur İskelesi karşısı Hergele Meydanı'nda ücretsiz çiçek, tohum ve binlerce fidan dağıtımı yapacak.

Çevre bilincini yeniden gündeme getirmek için harekete geçen Karaca ve Ersan herkesi Karşıyaka Meydanı'na beklediklerini belirtirken Karaca, şunları söyledi: "Yangınlarda önemli bir habitat kaybı yaşandı. Eğer desteklenirse bu kaybı kısa sürede telafi etmek mümkün. Bu açıdan Karşıyaka civarında yaşayanlara önemli bir görev düşüyor. Habitatın yeniden oluşması sadece ağaç dikilmesini içermiyor. Yangınla beraber bir sonraki baharda açacak kır çiçekleri tohumları, topraktaki bakteriyel flora, tozlayıcı arı ve arı dışındaki böcek türlerinin barınakları da yok oldu. Bu böceklerin bir kısmı yangınla beraber kent içlerine kaçtılar. Onlar için barınak böcek istasyonları ve beslenmeleri için polen ve nektar içeren çiçeklere ihtiyaç var. Bu nedenle orada yaşayanların balkon ve bahçelerine bu nitelikteki çiçekleri ekmeleri belediyenin yeşil alan peyzajını bu durumu gözetecek şekilde düzenlemesi gerekiyor. Çok az maliyet getiren bu uygulamanın hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan tek şey, İzmir'de fazlasıyla olduğunu düşündüğüm farkındalık, duyarlılık ve merhamet olacaktır."

Ersan: Sana ihtiyacımız var



Çiçek Doktoru Ümit Ersan ise "Buradaki amacımız yangında telef olan yada yangında yuvalarını terk etmek zorunda kalan polenleyicileri yani arıları, böcekleri ve kelebekleri yeniden doğaya çağırarak tahribatın izlerini yok etmek istiyoruz. O yüzden o gün sana ihtiyacımız var. Bizden aldığın tohumları ve fidanları balkon veya bahçenize ekerek bu canlıları sende çağırabilirsin. Böylelikle yeşil bir doğaya kavuşabiliriz" dedi.

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