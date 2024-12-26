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Işık İpek son yolculuğuna uğurlandı

Işık İpek son yolculuğuna uğurlandı

Işık İpek son yolculuğuna uğurlandı

42 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan şarkıcı Yaşar İpek’in kardeşi Işık İpek, son yolculuğuna uğurlandı.

 Işık İpek son yolculuğuna uğurlandı

Ailesi, mesai arkadaşları ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı cenazede gözyaşlarına boğulan Yaşar İpek ile kardeşi Eylem İpek taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi.

 Işık İpek son yolculuğuna uğurlandı

TV8’deki Gazete Magazin programında muhabir olarak çalışan Işık İpek’ten haber alamayan ailesi ve iş arkadaşları geçen salı Etiler’deki dairesini çilingirle açtırmış ve genç basın mensubunu cansız bedenini bulmuştu.

 Işık İpek son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçirerek hayata veda ettiği düşünülen İpek’i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında

 Işık İpek son yolculuğuna uğurlandı

Bengü, Demet Özdemir, Merve Özbey, Derya Uluğ, Selin Ciğerci, Elif Buse Doğan gibi tanınmış simalar yer aldı.

 Işık İpek son yolculuğuna uğurlandı

Genç muhabir, ikindi sonrası kılınan cenaze namazı ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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