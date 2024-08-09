İshal ve kusma vakalarında neler yapılmalı?

Bu vakaları genellikle evde tedavi etmenin mümkün olduğunun altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Yurdaer Özmen, “İshal ve kusma genellikle 5-8 gün sürer. Bu süreyi aşan vakalarda kesinlikle hastaneye başvurulması gerekmektedir. Su veya bolca sıvı tüketmek genellikle yeterli görülse de sıvı takviyesi tek başına hastalığın vücutta yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Bu gibi durumlarda elektrolit tozu da kullanılabilir.” diyor.

Hem çocuklarda ve yetişkinlerde en sık görülen bulaşıcı hastalıklar arasında ishal geliyor. Genellikle 5 günde ishal belirtileri ortadan kalkarken daha şiddetli seyreden ve iyileşme eğilimi görülmeyen vakalarda doktor kontrolü gerekiyor. Hafif ishal durumunda çeşitli gıdalarla rahatsızlık önlenebilirken uzun süreli ishal durumunda ise serum takviyesi gibi çözümler de rahatsızlığın kontrol altına alınması için gerekebiliyor.

İshal ve kusma şikâyeti bulunanların yapmaması gerekenler

Katkı maddesi içerin meyve suyu veya gazlı içeceklerin tüketilmesinden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Dr. Mehmet Yurdaer ÖZMEN, “Özellikle 2 yaş altı çocuklarda ishal ve kusma vakaları daha yakından takip edilmeli. İshal yetişkinler ve çocuklarda genellikle 5-8 gün sürüyor. Bu süreçte lif oranı yüksek, asitli veya yağ oranı yüksek gıdaları tüketmek şikayetlerin artmasına neden olabilir.” dedi.

Hangi gıdalar ishale iyi geliyor?

Bazı gıdaların ishale iyi geldiğini söyleyen Dr. ÖZMEN, “Bu gıdalar arasında; muz, elma püresi ve pirinç en çok bilinenler arasında yer alıyor. Ayrıca, nişastalı ve düşük lifli gıdalar da bu vakalarda tüketilebilir. Yoğurt, balık ve et gibi gıdalar da ishal sürecinde özellikle tercih edilmesi gereken besinler arasında bulunuyor.” diyor.

Hastalığın bulaşmasını önlemek için ne yapmalı?

İshal ve kusmanın bulaşıcı bir hastalık olduğuna da dikkat çeken Dr. Mehmet Yurdaer ÖZMEN, “Oldukça bulaşıcı olan ishalin yayılımını engellemek için hijyene önem vermek gerekiyor. Bunun için ellerin sıkça sabunla yıkanması, giysi ve yatak örtülerinin yüksek ısıda temizlenmesi, klozet, lavabo gibi hastalığın bulaşmasının kolay olduğu yerlerin temiz tutulması ve havlu, çatal, bıçak gibi eşyaların paylaşılmaması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Elektrolit tozu kullanmak faydalı olabilir

Dr. Mehmet Yurdaer ÖZMEN, “Bu vakaları kontrol altına almak için alınması gereken önlemlerin başında bol su tüketimi geliyor. Fakat, su içmek tek başına ishal ve kusmanın vücutta yarattığı tahribatı önlemek için yeterli değil. Bu gibi durumlarda elektrolit tozu kullanmak da faydalı olabilir. Hastalık neticesinde vücutta sıvı ve elektrolit eksikliği meydana geliyor. Sıvı kayıplarında sadece su ve tuz almak işe yaramayabilir. Çünkü tuz içerisinde yer alan sodyumun bağırsaklardan emilimi, diyare ve aşırı sıvı kayıplarında bozuluyor.” diyor.

Elektrolit takviyesinin önemine vurgu yapan Dr. ÖZMEN, “Elektrolit sıvısı kullanmak, vücudun su kaybının önlenmesi için ihtiyaç duyulan elektrolitlerin yerine konulmasına destek olurken, elektrolit sıvıları içeriklerindeki çinko ise bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna da katkıda bulunur. Bu sebeplerden çinko ve magnezyum ile zenginleştirilmiş elektrolit takviyesi kullanımı oldukça önemlidir.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Supplyte: Enerji içeceği değil elektrolit tozu

Çinko, magnezyum takviyeli elektrolit tozu Supplyte, hem sıvı kaybının replasmanı hem de elektrolit ve mineral dengesini sağlar. Sıvı ve elektrolit kaybı yaşayan kişilerin kullanabildiği ve dehidrasyon kaynaklı oluşabilecek element ve mineral dengesizliklerini önlemeye yardımcı olan elektrolit tozu Supplyte’ın bir saşesi, 500 ml suya karıştırılarak içilir. Her yaş grubunun kullanabildiği Supplyte; soğuk, ılık veya sıcak tüketime uygun kullanımıyla su içme alışkanlığını da arttırır. Akut dehidrasyonun yol açtığı sıvı ve elektrolit kaybını önleyen Supplyte, kronik dehidrasyona bağlı sıvı ve elektrolit kaybı sonucu oluşan hastalıkların tedavisine de destek olur. Elma veya mango&şeftali aromasıyla çocuklar için de kolay içim sağlar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.