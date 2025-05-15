  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İsabel Zey'e teşekkür plaketi!

İsabel Zey'e teşekkür plaketi!

İsabel Zey'e teşekkür plaketi!

Geçtiğimiz gün düzenlenen Bosscup Tenis turnuvasının sponsorları arasında yer alan İsabel Zey, turnuva sonrasında aldığı teşekkür plaketi ile tenis severlerin büyük ilgisini çekti.

İsabel Zey'e teşekkür plaketi!
Güzellik sektöründeki işletme başarısının yanı sıra tenislede başarılarına tekrar bir başarı katan İsabel Zey, "Sporun her dalı kıymetli. Bende tenis oynamayı seçtim. Beni bu ödüle layık gördükleri için Bosscup Tenis ailesine çok teşekkür ederim. Yüce önderimiz Atatürk'ünde dediği gibi "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" asıl güzellik budur" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Siyah Bere'ye görkemli gala
  Magazin

Siyah Bere'ye görkemli gala

Maestro'nun okuma provası yapıldı!
  Magazin

Maestro'nun okuma provası yapıldı!

Evren Yaşlak'ın doğum gününde ünlüler geçidi
  Cemiyet

Evren Yaşlak'ın doğum gününde ünlüler geçidi

Simge Sağın'ın acı günü
  Gündem

Simge Sağın'ın acı günü

Burcu Kara'dan emeklilik itirafı!
  Magazin

Burcu Kara'dan emeklilik itirafı!

Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması!
  Magazin

Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması!