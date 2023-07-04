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İş Sanat “Ben Anadolu” ile Nysa Antik Kenti’nde

İş Sanat Antik Sahne, “Ben Anadolu” oyunu ile Nysa Antik Kenti’nde izleyicileriyle buluşuyor. 

İş Sanat “Ben Anadolu” ile Nysa Antik Kenti’nde

İş Sanat Antik Sahne’de, geçtiğimiz yıl izleyici tarafından ilgi gören “Ben Anadolu”8 Temmuz Cumartesi, 21.00’de Helenistik dönem kentlerinden Nysa Antik Kenti’nde sahnelenecek.

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan, Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi  Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneleniyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor.

Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na uzanan oyunda, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterde anlatılıyor.

Etkinlik ücretsiz olup, Nysa Antik Kenti’ne giriş ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlemelerine tabidir. Etkinliğe www.biletix.com adresinden yapılacak rezervasyonla katılım sağlanabilir.  Etkinlik 12 yaş üzeri izleyici için uygundur. 

"Ben Anadolu" oyunu, ilerleyen günlerde farklı kentlerde izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. 

 

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