İş insanı Yusuf Yosi Özlevi’den büyük başarı 

Tüm dünyanın en önde gelen imalatçıları bir araya gelerek özel bir gece düzenledi. Türkiye’den ise önde gelen iş insanı Yusuf Yosi Özlevi başarılarından dolayı bir konuşma yaparak plaket aldı.

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