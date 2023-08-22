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İş insanı Yusuf Yosi Özlevi’den büyük başarı 

Geçtiğimiz Günlerde Danimarka’da yapılan Best Seller firmasının only markasının gerçekleştiği panelde ünlü iş insanı Yusuf Yosi Özlevi  içlerinde Çin, Pangledes ve Pakistan’lı iş adamlarının katılımı gerçekleşti.

İş insanı Yusuf Yosi Özlevi’den büyük başarı 

Tüm dünyanın en önde gelen imalatçıları bir araya gelerek özel bir gece düzenledi. Türkiye’den ise önde gelen iş insanı Yusuf Yosi Özlevi başarılarından dolayı bir konuşma yaparak plaket aldı.

İş insanı Yusuf Yosi Özlevi’den büyük başarı 

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