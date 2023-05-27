İş insanı Yunus Deniz Bodrum'dan önce İstanbul'da görüntülendi

Cemiyet hayatının ve magazin dünyasının bilinen isimlerinden iş insanı Yunus Deniz, uzun bir aradan sonra İstanbul gecelerinde görüntülendi.Ünlü güzeller ile yaşadığı aşklar ile magazin dünyasının hızlı çapkınları arasına giren Deniz, bu sefer çapkınlık turunda değil yakın arkadaşları ile eğlence çıkışı görüntülendi.



Önceki akşam Maslak'ta bulunan Cahide isimli mekanda arkadaş grubu ile vur patlasın çal oynasın sabahın ilk ışklarına kadar eğlenen Deniz, gecenin Sonunda Kapıda Gazeteciler ile karşılaştı. Gazetecilerin, ''Yunus bey nasılsınız? Uzun süredir sizi gecelerde göremiyorduk. Neler söylemek istersiniz?'' sorusuna, ''İşlerim dolayısıyla yurt dışındaydım, gelir gelmez misafirlerimle beraber dışarı çıktık her şey çok güzeldi çok keyifliydi dedi.

Gazetecilerin yaz planını sormaları üzerine Yunus Deniz, "Yaz planım hazır her yıl ki gibi yine Bodrum'da teknemde olacağım, o yüzden Bodrum'a demir atmadan İstanbul'da eğlenmeye çıktık, belki bu yaz bir değişiklik yapıp dostlarımla Mavi Tur'a çıkma planım var, artık sizinlede bir dahakine Bodrum'a karşılaşırız" diyerek gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

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