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İş İnsanı Uğurcan Kapıdağ’dan Anlamlı Hareket

Genç iş insanı Uğurcan Kapıdağ deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor.

İş İnsanı Uğurcan Kapıdağ’dan Anlamlı Hareket

Kapıdağ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Kapıdağ, deprem bölgesine yardım ve desteklerine devam ediyor. 

İş İnsanı Uğurcan Kapıdağ’dan Anlamlı Hareket

Hazır mutfaklar ve mutfak gereçleriyle birlikte her türlü gıda, su, ev tekstil ürünleri ile çocuklar için oyuncaklardan oluşan TIR’larca malzeme gönderen iş insanı, bölgede depremzedelerle sohbet etti. 

İş İnsanı Uğurcan Kapıdağ’dan Anlamlı Hareket
Çocuklarla yakından ilgilenen Kapıdağ, miniklere oyuncak ve çikolata dağıttı. Uzun süre bölgede kalıp, depremzedelere moral veren iş insanı, hayvanları da unutmadı. Kapıdağ, minik dostlara mama dağıttı.

İş İnsanı Uğurcan Kapıdağ’dan Anlamlı Hareket
 

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