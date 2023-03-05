İş İnsanı Uğurcan Kapıdağ’dan Anlamlı Hareket

Kapıdağ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Kapıdağ, deprem bölgesine yardım ve desteklerine devam ediyor.

Hazır mutfaklar ve mutfak gereçleriyle birlikte her türlü gıda, su, ev tekstil ürünleri ile çocuklar için oyuncaklardan oluşan TIR’larca malzeme gönderen iş insanı, bölgede depremzedelerle sohbet etti.



Çocuklarla yakından ilgilenen Kapıdağ, miniklere oyuncak ve çikolata dağıttı. Uzun süre bölgede kalıp, depremzedelere moral veren iş insanı, hayvanları da unutmadı. Kapıdağ, minik dostlara mama dağıttı.





Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.