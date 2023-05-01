İş dünyası İNTİSAD Derneği'nin beşinci yılında buluştu

İş dünyası, Uluslararası İş İnsanları Derneği (İNTİSAD)’ın 5’inci kuruluş yılında bir araya geldi.



İNTİSAD Başkanı Av. Selahattin Par’ın ev sahipliğinde, Baltalimanı Portaxe’da organize edilen geceye; Türk sanayicilerin yanı sıra Rusya, Afrika, Dubai ve Almanya’dan gelen iş insanları ile 400 davetli katıldı.



Sunuculuğunu Mesut Yar’ın üstlendiği törende bir konuşma yapan İNTİSAD Başkanı İş İnsanı ve Avukat Selahattin Par; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu ekonomik koşullardan geçiyoruz. Bu zorluklarla baş etmek yıpratıcı olsa dahi, pes etmeden durumu fırsata çevirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Ne ekonomik kriz, ne pandemi ne de başka nedenler gücümüzü azaltamadı. Gururla söyleyebilirim ki; 5 yılda 25 bin kilometre yol giderek, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir iş hacminin oluşmasına katkı sağladık” dedi.



Gecede; İNTİSAD üyesi fark yaratan şirketlere de teşekkür plaketi verildi.



Törenin ardından sahne alan Selçuk Balcı ise konuklara müzik ziyafeti sundu.

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