 İş - sanat dünyası bir araya geldi

Enternasyonal İş İnsanları Derneği'nin (İNTİSAD), yedinci kuruluş yıl dönümü, Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen Gala ve Uluslararası İş İnsanları Ödül Töreni ile kutlandı.

Gecenin ev sahipliğini yapan İNTİSAD Başkan Vekili ve Dore Okulları Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Çağrı Avcu, kısa konuşmasının ardından konuklara ödüllerini takdim etti. Gecede iş, sanat ve önde gelen isimlerini bir araya geldi.

Görkemli gecenin sunuculuğunu gazeteci ve televizyon sunucusu Mesut Yar yaparken, kırmızı halı sunuculuğunu Oyuncu Wilma Elles üstlendi.

Ödüllerini alan ve ödül takdim eden İş, siyaset, sanat ve eğitim gibi öncü yapıların değerli isimlerinin katıldığı gecenin onur konukları ise şöyleydi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Malatyalı İş İnsanları Derneği (Miad) Başkanı Yunus Akdaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Galata Üniversitesi Kurucu Rektörü/Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Özgür Çengel, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Önder Çelik yanısıra Sinema, tiyatro oyuncusu Ozan Güven, Ünlü şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan, şarkıcı ve söz yazarı İlyas Yalçıntaş, Müzisyen ve söz yazarı Norm Ender, Türk Müziği sanatçısı Umut Akyürek, Türk Halk Müziği sanatçısı Nur Ertürk, Gazeteci ve Haber Spikeri Deniz Bayramoğlu, Sunucu, şarkıcı Defne Samyeli de ödülünü Çağrı Avcu'nun elinden aldı.

Uluslararası iş insanları ve sanat camiasının ünlü simaları basına poz vererek bu görkemli geceyi unutulmaz kıldı.

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