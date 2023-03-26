Irmak Ünal'dan Bikinili Poz

Bir süredir yaşamını Bali'de sürdüren Irmak Ünal , bikiniyle poz verdi. Kaslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, yüzlerce beğeni aldı.

Eylül 2021’de radikal bir kararla çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya’nın Bali adasına yerleşen Ünal, "Bana ne dersen de; olmam gereken kişiyim ve mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse bu süreçte keyif alıyorum" diye yazdı.

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