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Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?

Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı? İşte detaylar...

Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?

Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, kızı Kayla ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?

Oyuncu, "Ailemizi görmek için senede 1-2 defa geliyoruz. Bali'ye alıştım. Mutluyum. Ülkemi, ailemi ve yemekleri özlüyorum" dedi.

Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?
Spora devam eden Ünal, "Yaşam tarzım... 10 yaşımdan beri spor yapıyorum" diye konuştu.

 Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?

Projelerinden bahseden oyuncu, "Orada geliştirdiğim projelerim var. Çocuk yeteneklerle çalışıyorum. Güzel bir tempomuz var. Türkiye'den güzel bir proje gelirse olabilir. Buradaki projeleri beğeniyorum" şeklinde konuştu.

 

Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?
Ünal, "Kesin bir dönüş yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Yok düşünmüyorum. Şu anda her şey güzel" yanıtını verdi. Bali'den bahseden oyuncu, "İklimini seviyorum. İnsanlar sakin. Ankaralıyım. İstanbul kaotik geliyor. Sakinliği de sevmiyorum. Bali'de trafik kötü ama kimse savaşmıyor. Kimse küfür etmiyor" ifadelerini kullandı.

Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?
Kardeşi Yağmur Ünal'la görüştüğünü belirten oyuncu, "Burada zaten beraberiz. Yağmur oraya da geliyor" ifadelerini kullandı.

 Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile küs mü? Tamamen Bali’ye mi yerleşti? Oyunculuğu bıraktı mı?

Bir dönem babası Cihan Ünal'la küs olan Ünal, "Her şey yolunda... Torunlarıyla konuşuyor" dedi.

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