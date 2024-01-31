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İrem Sak'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı!

İrem Sak'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı! İşte detaylar...

İrem Sak'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Oyuncu İrem Sak, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

İrem Sak'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı!
Siyah kombiniyle dikkat çeken oyuncunun, elinde detoks suyu olduğu görüldü.

 İrem Sak'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Fit haliyle dikkat çeken Sak, sorulara cevap vermedi.

 İrem Sak'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Kısa süre AVM'de kalan oyuncu, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

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