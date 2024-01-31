 İrem Sak'ın fit halinin sırrı ortaya çıktı!

Oyuncu İrem Sak, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Siyah kombiniyle dikkat çeken oyuncunun, elinde detoks suyu olduğu görüldü.

Fit haliyle dikkat çeken Sak, sorulara cevap vermedi.

Kısa süre AVM'de kalan oyuncu, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

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