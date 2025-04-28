Üç aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu'nun bebeği göründü.

Ural Kaspar, eşinin karnını tuttuğu fotoğrafı paylaştı.



Helvacıoğlu'nun karnının büyüdüğü görüldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.