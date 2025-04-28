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İrem Helvacıoğlu'nun bebeği göründü

İrem Helvacıoğlu'nun bebeği göründü. İşte detaylar...

İrem Helvacıoğlu'nun bebeği göründü

Üç aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu'nun bebeği göründü.

 İrem Helvacıoğlu'nun bebeği göründü

Ural Kaspar, eşinin karnını tuttuğu fotoğrafı paylaştı.

İrem Helvacıoğlu'nun bebeği göründü
Helvacıoğlu'nun karnının büyüdüğü görüldü.

 

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