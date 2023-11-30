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İrem Derici’nin tercihi Katerina Ekşioğlu “Fw24” koleksiyonu oldu

Tasarımlarında rahatlık ve şıklığı önemseyen Katerina Ekşioğlu, moda dünyasında sağlam adımlarla ilerlerken; sanat dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. 

İrem Derici’nin tercihi Katerina Ekşioğlu “Fw24” koleksiyonu oldu

Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici, geçtiğimiz hafta sonu sahne aldığı konser programında tercihini Katerina Ekşioğlun’nun “FW24” koleksiyonundan yana kullandı.

İrem Derici’nin tercihi Katerina Ekşioğlu “Fw24” koleksiyonu oldu

Derici’nin giydiği Katerina Ekşioğlu imzalı giydiği şerit aksesuarlı gabardin kumaş pantolon ve üst tasarımları moda tutkunlarının beğenisini kazanırken; dekolteli tasarımlardaki kristal taş detayları ön plana çıktı.

İrem Derici’nin tercihi Katerina Ekşioğlu “Fw24” koleksiyonu oldu

Koleksiyonlarında kadınların özgür, feminen ve bir o kadar özgüvenli hissetmelerini amaçlayan Katerina Ekşioğlu, geçtiğimiz ay Milano Moda Haftası’nda 12 parçalık FW 2024 modaseverlere tanıttı. Her sezonda olduğu gibi doğal kumaşlar ve aksesuarların kullanıldığı koleksiyonda, sıkı yaka çizgileri, tüm görünümün değişmesini sağlayan fermuar kesimleri Katerina Ekşioğlu “Fall Winter 2024”ün öne çıkan diğer detayları arasında yer alıyor. 

İrem Derici’nin tercihi Katerina Ekşioğlu “Fw24” koleksiyonu oldu

 

Katerina Ekşioğlu hakkında detaylı bilgi için katerinaeksioglu.com adresi ziyaret edilebilir.

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