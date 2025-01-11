İrem Derici kaza geçirdi! Sağlık durumu hakkında açıklama geldi!

İrem Derici, kaza geçirdi.



Şarkıcı, sabaha karşı kaza geçirerek, düşmeye bağlı kafa travması geçirdi.



Derici'nin Mersin konseri iptal olurken, sağlık durumunda ise endişelenecek bir durum olmadığı belirtildi.

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