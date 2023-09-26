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İrem Derici'den yeni klip

İrem Derici yeni klibini Serdar Ortaç Şarkıları VOL 2 albümünde seslendirdiği Yaz Günü şarkısına çekti. Konser kayıtlarından oluşan görüntüler izleyenlere rengarenk bir görsel şölen yaşatacak…

İrem Derici'den yeni klip

Yaz boyu Türkiye’yi dolaşarak sahneden sahneye koşan İrem Derici, diğer günlerde de boş durmamış, konserleri için şovlar hazırlamış, stüdyoya girip şarkılar kaydetmişti. Derici, Serdar Ortaç Şarkıları VOL 2 albümünde seslendirdiği Yaz Günü şarkısıyla da dijital platformlarda çok dinlenenler arasında yerini almıştı.

 İrem Derici'den yeni klip

İrem Derici gelen yoğun istek üzerine Yaz Günü şarkısını kliplendirdi. Kalabalıkları coşturan şarkıya konserlerde yapılmış kayıtlardan bir klip hazırlandı. Dansçılar, gösterişli bir sahne ve ışıklarla görsel bir şölene dönüşen klipte sık sık seyirciye de yer verildi. İrem Derici hayranları için güzel bir anıya dönüşen klibi Burak Barutçu yönetti.

 İrem Derici'den yeni klip

İrem Derici’nin müthiş performansına ve ihtişamlı sahnesine adeta övgü niteliğindeki bu klip aynı zamanda 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava’da vereceği konserin de habercisi oldu. Derici’nin Harbiye konseri için hazırladığı dev prodüksiyon merakla beklenmeye başladı.

İrem Derici'den yeni klip

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