 İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı

MagazinNews'in haberine göre; İrem Derici, yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat ile Nişantaşı'nda görüntülendi.



Şarkıcı, yeni yıl dileğini soran gazetecilere, "Herkes kötü olsun, ben iyi olayım" diyerek, şaşırttı.



Derici, "Acelem var 'G....mde ayılar bağırıyor, hayatımdaki en kısa röportajı size veriyorum" diyerek, oradan ayrıldı.

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