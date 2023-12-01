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İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı... İşte haberin detayları...

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı

MagazinNews'in haberine göre; İrem Derici, yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

 İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı
Şarkıcı, yeni yıl dileğini soran gazetecilere, "Herkes kötü olsun, ben iyi olayım" diyerek, şaşırttı.

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı
Derici, "Acelem var 'G....mde ayılar bağırıyor, hayatımdaki en kısa röportajı size veriyorum" diyerek, oradan ayrıldı.

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