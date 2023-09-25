 İrem Derici'den şaşırtan fake hesap itirafı!

İrem Derici, Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Çok enerjik ve mutluyum. Yoğun bir konser temposu var ve hiç uyumadan iki gün daha konser vereceğim" dedi.

Artık sıkıldığını ve insanların durumlarıyla alakalı yorum yapıp ortalığı kızıştırmak istediğini söyleyen şarkıcı, "Sürekli çalışıyorum, ben artık polemiklerin içine girmek istiyorum. Herkes birbirini yolsun ve ben uzaktan izleyeyim" diyerek herkesi güldürdü. Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan sosyal medya hesabından sevgilisi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin dışında herkesi takipten çıkmıştı. Muhabirlerin bununla ilgili yorumunu sormasına Derici, "Beni de takipten çıktı ama ben ölene kadar Seda ablayı takip edeceğim tabii ki, Safiye Abla üzülmesin Seda Sayan'ın bir bildiği vardır. Ben hayatımda onlar gibi birbirini öven ve seven bir çift görmedim" diyerek cevap verdi.

KENDİMİZİ SAVUNUYORUM

Ailevi anlamda sağlık sorunu olduğunu ve sosyal medyadan uzak kaldığını söyleyen Derici "Demet Akalın’ın tekne kazasını çok geç öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletemedim. Üstünden de zaman geçince 'Benim üstümden geçer' diye korktum. Herkesin önünde özür dilerim Demet ablacığımdan" dedi. Demet Akalın ve Işın Karaca'nın 'Şarkı beğenmeme' polemiği hakkında gelen sorulara Derici "Kimse kimsenin şarkısını beğenmek zorunda değil, Işın da beğenmedim demiş ama destek olmak önemli. Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düeti çıktı ben hemen paylaştım mesala. Işın tersinden kalkıp dürüst olmak istemiştir. Ben de bir şeyi beğenmediysem bayıldım yada beğendim demem" dedi. Bütün ünlülerin minumum 3 fake hesabı olduğunu söyleyen şarkıcı "Fake hesapların daha gerçekci görünmesi için hakkımda kötü haber yaptığınızda gidip kendimiz savunuyorum, diğer fake hesabımdan da. 'Bu leş kadının nesini savunuyorsun!' diyorum gerçekçi olması için" dedi. Talk Show tarzı bir programla digital platformda yer alacağını söyleyen şarkıcı "Detay vermeyeyim. Güzel bir iş olacak." dedi. Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezinde kavga ettiği şeklinde çıkan haberlerle ilgili soruya Derici "Alakası yok. Yalan haber de zirve yapıldı. Gereksiz bir kalp kırma oldu. Annem çok üzüldü ve ağladı." diyerek tekrar açıklık getirdi.

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