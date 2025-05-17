 İrem Derici'den itiraflar! Pişman oldum!

İrem Derici, önceki akşam Maslak’taki Yeni Gazino’da sahne aldı.



Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, “25 saat uçtum, çok yorgunum ama dinlendim. Antep fıstığı oldum bu gün. Eğlenceli olmak istedim bu gün. Normalde siyah giyiniyorum. Ama bu gün renkli olsun istedim” dedi.



Muhabirlerin yeşil elbisesini dolar rengine benzetmesi üzerine ise, “Para için babamı satarım, canım babacım seni çok seviyorum iyi ki varsın, şaka yaptım. Allah herkese lazım olduğu kadar versin inşallah” diyerek espri yaptı.



ÖNCE EVLİLİK SONRA ÇOCUK İSTİYOR!

Sevgilisi Melih Kunukçu ile Avustralya tatiline çıkan Derici, “Aslında şubat ayında gidicektik biz, vizelerimiz çımmadı. denize giremedik ama çok güzel geçti” dedi. Tatilde sahnede evlilik teklifi almak istemesiyle ilgili ise, “şakayla karışık oldu o ya. doğaçlama herkes müzik yapıyor orada, ben aslında gittiğim yurt dışındaki ülkelerde sahneye atardım kendimi. Gitariste dedim ki ben Türkiye’de ünlüyüm. Instagramı'mı gösterek ikna ettim gitaristi. Bana evlenme teklifi et artık dedim, teklifi ben etmedim. O teklif etsin diye bekliyorum aslında, etsin istiyorum. Çok büyük konuşup yuttum ben. Büyük konuşmamak lazımmış ama istiyorum. Allah nasip ederse, 40 a doğru gidiyorum. İnsan gerçekten sevince evlenmek istiyor. Evlilik olmadan olcak şeyler değil çocuk işleri. Benim de kendimce kurallarım var, o yüzden evlilik olmadan çocuk olmaz. Küçük bir İrem olmasın mı? Sağlıklı olsun, erkek kız fark etmez. Kendi evladını sevmek bambaşka bir histir. İnşallah yaşarım o hissi” ifadelerini kullandı.



PİŞMAN OLDUM

Sosyal medyada komşuların çocuklarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündem olan Derici, pişman olduğunu belirterek, “Çocuklar oynasınlar ya, saçma sapan bağırdım. O benim biraz uykusuz anıma denk geldi. Ben konuştum onlarla, güvenlikten numaralarını aldım. Pişman oldum diyelim. Haksızdım ve kabul edip özür diledim” dedi.

BÜLENT HANIM NE DEDİYDE DOĞRUDUR

Bülent Ersoy’un mirasını açıklaması hakkında da konuşan Derici, “O ne dediyse doğrudur, iyi ki var. Çok doğru karar” diyerek destek verdi.

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