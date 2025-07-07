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İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim

İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim. İşte detaylar...

İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim

Başarılı şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Kıbrıs’ta bulunan Chamada Beach Club’de sahne aldı.

 İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, konuşmama kararı aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı.“Bıktım artık. Söylediğim her şey farklı bir tarafa çekiliyor. Ne söylesek sorun oluyor. Artık susma kararı aldım. Suratıma tükürseler ‘Ya Rabbi şükür’ deyip yoluma bakacağım. He ama başkası hakkında konuşurum, bana ‘dedikodu’ deyin, oturup konuşalım.”

İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim
KENDİMİ BEĞENİYORUM
Geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni şarkısının klibindeki iddialı sahnelerle gündem olan Derici, kendine olan güveniyle dikkat çekti: “Kendimi beğeniyorum. Zayıfladık o kadar, giyeceğiz tabii. İleride tekrar kilo alacağız, giyemeyeceğiz. Varken giyelim. Çok kilo alıp verdiğim için arkadan poz vermemeye çalışıyorum; selülit var çünkü.”

 İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim

AYRILIRSAK BEN DAĞILIRIM
İrem Derici, sevgilisi Melik Kunukçu ile sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla gündeme gelen ayrılık iddialarına da açıklık getirdi. Derici, “Konsere berabet geldik. Yanımda, ne ayrılması!

 İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim

Bir anlık kızgınlıkla takipten çıktık. Birbirimizi çok ihmal ettik ama toparlayacağız elbette. Aramızda aşılamaz bir sevgi var. Zaten ayrılırsak dağılırım, beni bir süre bulamazsınız.” şeklinde konuştu.

 İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim

 

SİBEL CAN’DAN DAHA FAZLA KAZANIYOR OLMAM İMKÂNSIZ
Geçtiğimiz günlerde açıklanan “en çok kazanan sanatçılar” listesi hakkında da konuşan Derici, şu sözlerle sahnedeki yerini aldı: “Yalan ayol, öyle bir şey yok! O kadar kazanıyorsam neden hâlâ benim evim yok? Mümkün mü, benim Sibel Can’dan daha fazla kazanmam! Sibel abla, öpüyorum seni.” dedi.

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