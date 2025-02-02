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İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez

İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez. İşte detaylar...

İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez

İrem Derici, cumartesi gecesi Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

 İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez


Şarkıcı İrem Derici’'nin kırmızı kovboy, tarzı kıyafeti, konuklar tarafından çok beğenildi.

 İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez


İrem Derici, "Bu sene kovboy, kıyafeti var bende modaya uydum ve bugünkü kıyafetim bu. Kendimi çok formda gördüğüm için bu gece bu kıyafeti tercih ettim. Kendimi bu kıyafetle çok iyi hissediyorum.

 İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez

Ben spor, yapmıyorum ama beslenmeme çok dikkat ediyorum. Spor yapma yaşını kaçırdım ben. Aşk hayatım çok iyi gidiyor Melih’ le çok iyi giden bir birlikteliğimiz var.

 

Dillensin istemiyorum. O yüzden sakın yaşıyorum.Daha önce ilişkilerimi göz önünde yaşadığım için çok ağzım yandı. Nazara inanırım. Kıbrıs’ta olmaktan çok mutluyum bu bu gece konuklarıma müzik ziyafeti vereceğim, beni bir dinleyen bir daha bana gelir.

 İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez

Çünkü ben arabesk, fantezi ve kendi şarkılarımı söyleme gibi bir özelliğim var" dedi.

 İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez

Şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde uyur gezerim ve tedavi olacağınızı söylemiştimiz, tedavi başladımı?" sorusuna, "Daha gidemedim, ama uykuda çok diken üstündeyim. Kiralık katil uykusundayım. Çıt diye bir ses olsa hemen uyanıyorum.

İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez

Maşallah bu aralar iyiyim. İnşallah doktora gitmeden bu olayı çözerim, bir daha da uykumda bir tarafımı yarmam" yanıtını verdi.

İrem Derici'den aşk itirafı! Benim yolumu kimse kesemez
Derici, "Bazı oyuncu menajerlerinin oyuncuların yolunu kestiğine dair iddialar oldu. Şarkıcılıkta siz böyle bir şey yaşadınızmı?" sorusuna ise, "Benim yolumu kimse kesemez. Ben keserim adamı. Bir başarı varsa onun önünü kimse kesemez" cevabını verdi.

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