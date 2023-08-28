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İrem Derici'den 1950’ler modası

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den 1950’ler modası... İşte haberin detayları...

İrem Derici'den 1950’ler modası

İrem Derici, artık gelenekselleşen Alaçatı Şerefe konseri için sahnedeydi.

İrem Derici'den 1950’ler modası
Ateş kırmızısı, püsküllü elbisesiyle 1950’lerin modasını sahneye taşıyan İrem Derici şarkıları kadar dansları ve enerjisiyle seyircinin gönlünü fethetti.

İrem Derici'den 1950’ler modası
İrem Derici, Alaçatı Şerefe’de sahneye çıktı. Çeşme’deki müdavimleri İrem Derici’yi yalnız bırakmadı ve rezervasyonlar günler öncesinden doldu. Işıltısıyla sahneye çok yakışan İrem Derici’nin üzerinde 1950’lerin modasını hatırlatan kıpkırmızı, püsküllü bir mini elbise vardı.

İrem Derici'den 1950’ler modası
Tarzıyla olduğu kadar enerjisi ve sahne performansıyla da seyircinin ilgisini bir an olsun kaybetmeyen Derici yine müthiş bir geceye imza attı. Dansları, esprileri ve benzersiz sesiyle müthiş bir gösteri sunan İrem Derici artık sadece bir şarkıcı değil bir “showgirl” (şov kızı) olduğunu ispatladı!

İrem Derici'den 1950’ler modası

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