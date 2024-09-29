 İrem Derici aşk yeminimi ancak Brad Pitt bozar

İrem Derici, Kıbrıs Girne'deki Chamada Beach Club'te sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2500 kişilik bir seyirci kitlesi, Derici'nin enerjik sahne performansına eşlik etti. Sahnede pembe bir kıyafet tercih eden İrem Derici, şıklığı ve sahne enerjisiyle hayranlarından tam not aldı. Konser boyunca sevilen hit şarkılarını seslendiren Derici, hem eski hem de yeni parçalarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Basın mensuplarıyla sahne öncesi sohbet eden şarkıcı, yeni projelerinden bahsetti. Derici, "Yakın zamanda Emrah Karaduman ile bir single çalışmamız olacak. Bir düet yapıyoruz. Şuan çok gizli, olursa süper olacak. Aynı zamanda bir albüm çalışması var ama o 2025 yılını bulur." dedi.

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan İrem Derici, aşka tövbe ettiğini söyledi. Bir muhabirin "Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Bir programda aşka tövbe etmiştiniz" sorusuna Derici, "Bu sefer ettim. Yeter gerçekten artık yapmam gereken çok şey var. Aşkta bir mesai ve şuan ona ayıracak vaktim yok. O gücümü mesaimi işime harcamak istiyorum. Tövbemi bir şekilde bozarım. Oda sadece 1990 yıllarında Brad Pitt olursa olur. Onun haricinde kimse için yemini mi bozmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Başarılı şarkıcı, daha sonra sahnesindeki yerini alarak kendisini seven Chamada misafirlerine en sevilen şarkılarını seslendirdi.

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