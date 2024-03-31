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İranlı oyuncu Melis Melina'dan ibret alınacak kitap

Melis Melina, 2013’ü 2014’e bağlayan gece, Türkiye’ye mülteci olarak geldi. İran'da Laborant ve gazetecilik okudu, mesleğini orada yapamadığı için Türkiye'ye geldi. Türkiye'de oyunculuk eğitimi alarak, Yasak Elma, Bir Peri Masalı Yalıçapkını ve Kirli Sepeti dizilerinde oynadı.

İranlı oyuncu Melis Melina'dan ibret alınacak kitap

İran'da kadın olmanın zor olduğunu belirten Melina, "Öncelikle, İran’da özgürlük yok. Yazarlarımız asla görüşlerini yazamıyor. Konuşan cezaevine gidiyor. Baş örtüsü zorunluluğunu zaten biliyorsunuz. İran’da kadın olmak çok zor. Yazılarımdan dolayı 10 ay cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye'ye iltica ettim. İran'da gazeteciydim, ayrıca kitap yazdım. Bildiğiniz üzere İran’da kullandığımız alfabe bile farklı. Ben de her şeyi yeniden öğrenmek adına yeniden okumaya başladım. Türkiye’de önce açık liseyi bitirdim. İran’da okuduğum okulların burada denklikleri kabul görmüyordu. Ardından Başkent Oyunuculuk Akademisini bitirdim. Şu anda radyo, televizyon ve sinema bölümüne kaydımı yaptırdım. Birçok dizi de rol aldım, yakın zamanda Nigar Abdullayeva'nın "Havalaniram", Sezen Aksu'nun "Sen ağlama", "Bende Yoluma giderim", "Tutuklu", "Ne kaşı nede gözü" şarkılarını yorumladım. Çok yakın zamanda albümüm çıkacak. Haziran ayında da İran'da kendimde dahil olmak üzere kadınların yaşadığı sıkıntılar ve kendi hayat hikayemi anlattığım kitabım, "İçime Akan Gözyaşlarım ( benim adım Melina) isimli biyografi kitabım yayınlanacak" diye konuştu.

İranlı oyuncu Melis Melina'dan ibret alınacak kitap

 

 

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