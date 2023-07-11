İpekyol renk ve desenleriyle güçlü ve yenilikçi stili vurguluyor!

Zamansız stilin temsilcisi tüvit hırkalar ve silüetin tamamını etkisi altına renkli ekose desen total look’larla bu sezon nostaljik etkisi yüksek bir çizgi sunuyor. Poplin gömleklerle muhteşem uyum yakalayan wide leg fit pantolonlar, kombinlerin gözde parçalarını oluşturuyor.

Ferah lavanta rengin ve siyah ile ilham veren birlikteliği elbise ve blazerlarda kendini gösteriyor. 70’li yılların vatka detayları güçlü IPEKYOL kadının feminen ama bir o kadar da zarif stilini yansıtıyor. Transparan detayların ve triko mix’lerin sıkça kullanıldığı tasarımlar, tüm dikkatleri üstüne çekiyor.

Doğadan ilham alan renk ve dokuların özellikle bej, krem, yeşil tonları ve yer yer kullanılan siyah poplin elbiseler, rahatlığıyla günün her anına eşlik eden minimal şıklığın formülünü sunuyor.

Farklı ürünleri bir arada kullanma konusunda IPEKYOL kadınına seçenekler sunan 2023 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu’nda ikonik monogram deseni ile hayat bulan tasarımlar, gardıropların zamansız parçaları arasında yer alıyor. Özellikle parizyen stil kodlarına atıfta bulunan klasik trençkotlar, kombinlerin stil sahibi tamamlayıcısı oluyor.

Keten ve saten gibi sofistike dokularla buluşan naturel renkler görünümlerin tamamlayıcı denklemini oluştururken; floral desen elbise ve gömlekler optimist etkiyi artırıyor. Simli keten ceket ve karma renkli düğme aksesuarlı ceket, gündüzden geceye kolaylıkla adapte olarak kullanım kolaylığı sağlıyorlar.

Vintage görünümlü yaka iğneleri ve kemerler, monogram desen ve degrade geçişli renkli şallar stil sahibi görünümlerin tamamlayıcısı oluyor. Kitten topuk slingback ve makrome dokulu babetler keyifli yaz partilerinin en şık eşlikçisi olarak koleksiyonda yerini alıyor.

#yenimevsim gardırobuna şık bir giriş yapan güçlü ve yenilikçi 2023 İlkbahar- Yaz koleksiyonunu keşfetmek IPEKYOL mağazalarına, www.ipekyol.com.tr ve mobil uygulamamıza davetlisiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.