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İpek Yazıcı, kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafının yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

İpek Yazıcı, kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafının yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi. İşte detaylar...

İpek Yazıcı, kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafının yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

İpek Yazıcı, kardeşi Duru ile eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafını paylaştı.

 İpek Yazıcı, kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafının yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

Kardeşi Duru'nun eşinin sırtına baktığı kareye oyuncu, "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor. Eniştesi çok sever böyle şeyleri!" diye yazdı.

İpek Yazıcı, kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafının yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi
Yanlış anlaşılmasına üzerine Yazıcı, "Duru, Ufuk'un sivilce ve siyah noktalarını sıkmaya çalışıyor. Ufuk da böyle şeylerden hiç hoşlanmaz" diye yazdı.

İpek Yazıcı, kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafının yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

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