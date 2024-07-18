 İpek Yazıcı, kardeşi Duru ve eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafının yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

İpek Yazıcı, kardeşi Duru ile eşi Ufuk Beydemir'in fotoğrafını paylaştı.

Kardeşi Duru'nun eşinin sırtına baktığı kareye oyuncu, "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor. Eniştesi çok sever böyle şeyleri!" diye yazdı.



Yanlış anlaşılmasına üzerine Yazıcı, "Duru, Ufuk'un sivilce ve siyah noktalarını sıkmaya çalışıyor. Ufuk da böyle şeylerden hiç hoşlanmaz" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.