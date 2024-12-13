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İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü

İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü

İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü

İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

 İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü

İpek Tuzcuoğlu, "Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

İpek Tuzcuoğlu'nun acı günü
Emel Tuzcuoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip yarın Etiler Camii'nde kılınacak, Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

 

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