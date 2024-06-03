  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İpek Tuzcuoğlu’ndan sevenlerine sürpriz  

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun şiir ve aforizmalarını yazdığı aşk şiirleri kitabı “Yarım” 3 Haziran Pazartesi günü raflardaki yerini aldı.

İpek Tuzcuoğlu’ndan sevenlerine sürpriz  

 

Alfa Yayın Grubu’nun bünyesinde bulunan ‘Mona Kitap’ yayınevinden çıkan kitapta Tuzcuoğlu sevenlerine bir sürpriz hazırladı. 

İLHAN ŞEN VE ERKAN BEKTAŞ ŞİİR SESLENDİRDİ 

İpek Tuzcuoğlu kitapta yer alan şiirlerden seçtiklerini “Safir” dizisinde birlikte rol aldığı İlhan Şen ve Erkan Bektaş ile birlikte seslendirdi. 

Tuzcuoğlu her iki oyuncuyla da ayrı ayrı şiirler okudu. Kitabın içerisinde yer alan barkodu telefonlarıyla okutanlar bu şiirleri İlhan Şen, Erkan Bektaş ve İpek Tuzcuoğlu’nun sesinden dinleyebilecek. Dünya çapında tanınan İran’lı besteci Karen Homayounfar ve Türk besteci Burak Öksüzoğlu’nun besteleri de şiir okumalarının alt temalarını oluşturdu. Kitabın kapak tasarımına ve içinde yer alan çizimlerine ‘Dior’,’Yves Saint Laurent’ gibi markaların fashion illüstrasyonlarını çizen sanatçı illüstratör Mustafa Soyadan imza attı. 

Tuzcuoğlu “Bu kitabı farklı bir anlayışla daha önce yapılmamış bir tarzda tasarlamaya çalıştım. Yola çıkış ve ilham kaynağım Kapadokya oldu. Tüm şiirler orada yazıldı. Kitabı satın alanlar içindeki barkod sayesinde bazı şiirleri sesli dinliyor olacaklar. Bana verdikleri destek için İlhan Şen ve Erkan Bektaş’a teşekkür ederim. Onlarla şiir okumak ayrı bir keyifti. Bu vesileyle her iki oyuncu arkadaşımın da hayranları onların ağzından belki de ilk kez şiir dinleyecek” diyerek duygularını dile getirdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Antalya Fashion Week'te aşk rüzgarı! Yunus Günçe eşiyle podyumda öpüştü, salonda alkışlar yükseldi
  Magazin

Antalya Fashion Week'te aşk rüzgarı! Yunus Günçe eşiyle podyumda öpüştü, salonda alkışlar yükseldi

Demet Özdemir modaya uydu
  Magazin

Demet Özdemir modaya uydu

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe yıllar sonra bikinili görüntülendi

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?
  Magazin

Sık sık yurt dışı seyahati yapan Burak Özçivit, bazı meslektaşlarının teklifleri kabul etmemesine bakın ne cevap verdi?

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı
  Magazin

Müge Boz ile Caner Erdeniz oğlu Rika'yı paylaştı

Lösemi hastalığına yakalanan Devran İskender sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
  Gündem

Lösemi hastalığına yakalanan Devran İskender sağlık durumu hakkında bilgi verdi!