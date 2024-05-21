İpek Tuzcuoğlu’ndan sevenlerine müjde  

İpek Tuzcuoğlu, Alfa Yayın Grubu’nun bünyesinde bulunan ‘Mona Kitap’tan Haziran ayında okuyucularla buluşturacağı kitabının fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti.

Başarılı fotoğrafçı Murat Kalyoncu ile stüdyoya giren İpek Tuzcuoğlu objektiflere birbirinden güzel pozlar verdi.

Kitabı için heyecanlı olduğunu dile getiren ünlü oyuncu “Kitabımın çıkmasını ve okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyorum. Ayrıca kitabın içinde okuyucuları çok güzel sürprizler bekliyor. Yakında onu da paylaşacağım” diye konuştu.

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