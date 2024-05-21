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İpek Tuzcuoğlu’ndan sevenlerine müjde  

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu Kapadokya’da dizi çalışması süresince kaldığı 8 ay boyunca yazdığı şiirleri ve aforizmaları “Yarım” isimli aşk şiirleri kitabında topladı.

İpek Tuzcuoğlu’ndan sevenlerine müjde  

 

İpek Tuzcuoğlu, Alfa Yayın Grubu’nun bünyesinde bulunan ‘Mona Kitap’tan Haziran ayında okuyucularla buluşturacağı kitabının fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti.

İpek Tuzcuoğlu’ndan sevenlerine müjde  

Başarılı fotoğrafçı Murat Kalyoncu ile stüdyoya giren İpek Tuzcuoğlu objektiflere birbirinden güzel pozlar verdi.

İpek Tuzcuoğlu’ndan sevenlerine müjde  

Kitabı için heyecanlı olduğunu dile getiren ünlü oyuncu “Kitabımın çıkmasını ve okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyorum. Ayrıca kitabın içinde okuyucuları çok güzel sürprizler bekliyor. Yakında onu da paylaşacağım” diye konuştu.

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