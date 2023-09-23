İpek Tuzcuoğlu görenleri hayrete düşürdü

Dizi çekimlerinden dolayı İstanbul-Kapadokya arası mekik dokuyan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Etiler'de görüntülendi.

Türk kahvesi sipariş eden Tuzcuoğlu'nun kahvesini içmeden önce çantasından çıkardığı ultraviyole mikrop öldürücü ışığıyla kahvesini dezenfekte etmesi görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı. Tuzcuoğlu, ''Zaten titiz bir insandım, özellikle pandemi sonrası iyice hassaslaştım bu konuda. Çantamdan eksik etmiyorum antibakteriyel cihazımı. Temizlik hastası oldum çıktım diyebilirim.'' dedi.

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