  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İpek Tuzcuoğlu genç oyuncular arasında beğendiği ismi açıkladı

İpek Tuzcuoğlu genç oyuncular arasında beğendiği ismi açıkladı. İşte detaylar...

İpek Tuzcuoğlu genç oyuncular arasında beğendiği ismi açıkladı

İpek Tuzcuoğlu ve İlhan Şen, Yozgat’ta İzdiham yaşattı. 2. Uluslararası Yozgat Film Festivali kapsamında jüri üyesi olan İpek Tuzcuoğlu ve konuk oyuncu olarak yer alan İlhan Şen, Yozgat Bozok Üniversitesinin öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan İpek Tuzcuoğlu, "Ben ilk annem sayesinde tiyatro ve sinema ile tanıştım.Annem benim için büyük bir şanstır beni sanatla o tanıştırdı. 80 yaşına da gelsem hala annemi anlatacağım" dedi.

İpek Tuzcuoğlu genç oyuncular arasında beğendiği ismi açıkladı
En beğendiğiniz oyuncular sorusuna ise içtenlikle cevap veren İpek Tuzcuoğlu, "Meryl Streep efsanedir, Türk oyuncular içinde ise Vahide Perçin, Nazan Kesal, İpek Bilgin'i çok beğenirim. Gençlerde ise ben Serenay'cıyım (Sarıkaya)" demesi herkesi gülümsetti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ölümlü Dünya 2’nin afişi yayınlandı  
  Kültür - Sanat

Ölümlü Dünya 2’nin afişi yayınlandı  

Ebru Yaşar'dan özel repertuvar
  Magazin

Ebru Yaşar'dan özel repertuvar

100. yıla armağan dev İstanbul tablosuna son dokunuş
  Güncel

100. yıla armağan dev İstanbul tablosuna son dokunuş

Sibel Can'dan anlamlı Cumhuriyet mesajı
  Magazin

Sibel Can'dan anlamlı Cumhuriyet mesajı

Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı
  Magazin

Aslıhan Karalar, 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'na katıldı

Dr. Ezgi Söylemez: Radyofrekans ile sıkılaşıp gençleşin
  Yaşam - Sağlık

Dr. Ezgi Söylemez: Radyofrekans ile sıkılaşıp gençleşin