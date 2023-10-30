İpek Tuzcuoğlu genç oyuncular arasında beğendiği ismi açıkladı

İpek Tuzcuoğlu ve İlhan Şen, Yozgat’ta İzdiham yaşattı. 2. Uluslararası Yozgat Film Festivali kapsamında jüri üyesi olan İpek Tuzcuoğlu ve konuk oyuncu olarak yer alan İlhan Şen, Yozgat Bozok Üniversitesinin öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan İpek Tuzcuoğlu, "Ben ilk annem sayesinde tiyatro ve sinema ile tanıştım.Annem benim için büyük bir şanstır beni sanatla o tanıştırdı. 80 yaşına da gelsem hala annemi anlatacağım" dedi.



En beğendiğiniz oyuncular sorusuna ise içtenlikle cevap veren İpek Tuzcuoğlu, "Meryl Streep efsanedir, Türk oyuncular içinde ise Vahide Perçin, Nazan Kesal, İpek Bilgin'i çok beğenirim. Gençlerde ise ben Serenay'cıyım (Sarıkaya)" demesi herkesi gülümsetti.

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