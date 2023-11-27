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İpek Tuzcuoğlu, bakın nereye taşındı?

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bakın nereye taşındı? İşte detaylar...

İpek Tuzcuoğlu, bakın nereye taşındı?

Dizi çekimlerinden dolayı Kapadokya'ya yerleşen İpek Tuzcuoğlu, fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

 İpek Tuzcuoğlu, bakın nereye taşındı?

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan usta oyuncu, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

 

İpek Tuzcuoğlu, bakın nereye taşındı?
Hayranlarının oyuncu ile karşılaştıkları zaman yaşadıkları şaşkınlıkta bir başka durum. Hem oldukça zayıf olmasına hem de oldukça genç ve estetiksiz görünümüne şaşırıyorlar.

 İpek Tuzcuoğlu, bakın nereye taşındı?

Gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap veren Tuzcuoğlu, "İstanbul'a sadece oyunculuk dersleri vermek için ayda sadece iki gün gelme fırsatım oluyor set programımızın yoğunluğundan dolayı. Şehir dışı projelerini açıkçası çok seviyorum İstanbul'un kaosundan uzaklaşmak hele Kapadokya'da olmak ruhumu pozitif anlamda çok besliyor. Daha önce çalıştığım tüm şehir dışı projelerde büyük bir keyif ile çalıştım, başka başka şehirler, insanlar tanımak bir oyuncu için değerli bir arşivdir. Şehir dışı oyuncusuyum desem yeridir" dedi

 

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