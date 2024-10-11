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İpek Gümüşoğlu markası için Hindistan Türkiye arası mekik dokuyor

SooSilky markasıyla takılar tasarlayan eski güzel İpek Gümüşoğlu, markasını globalde de tanıtmak için hızla çalışıyor.

İpek Gümüşoğlu markası için Hindistan Türkiye arası mekik dokuyor

Geçtiğimiz günlerde Hindistan’a giden Gümüşoğlu, burada markası için bir takım hazırlıklara geçti. İpek Gümüşoğlu bu yılki hedefinin yurt dışında da farklı iş birlikleriyle markasını yukarı taşıyarak orada mağazalar açmak olduğunu söyledi.

İpek Gümüşoğlu markası için Hindistan Türkiye arası mekik dokuyor

Her alanda ekolojik ürünlere ilginin arttığı bu dönemde, mücevherde de artık evreni koruyan teknolojilere yönelimin olduğunu belirten Gümüşoğlu, SooSilky’de laboratuvar ortamında üretilen pırlantaların en temiz ve en kaliteli halinin kullanıldığını vurguladı. Trendleri de yakından takip ederek yurt dışındaki kaynaklarla da temas halinde olmanın önemini belirtti.

İpek Gümüşoğlu markası için Hindistan Türkiye arası mekik dokuyor

Hindistan’da markasının çalışmalarından arta kalan zamanda bolca gezen İpek Gümüşoğlu, seyahatlerin kendisine ilham kattığını, her gittiği yerden beslendiğini belirtti.

 

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