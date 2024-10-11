İpek Gümüşoğlu markası için Hindistan Türkiye arası mekik dokuyor

Geçtiğimiz günlerde Hindistan’a giden Gümüşoğlu, burada markası için bir takım hazırlıklara geçti. İpek Gümüşoğlu bu yılki hedefinin yurt dışında da farklı iş birlikleriyle markasını yukarı taşıyarak orada mağazalar açmak olduğunu söyledi.

Her alanda ekolojik ürünlere ilginin arttığı bu dönemde, mücevherde de artık evreni koruyan teknolojilere yönelimin olduğunu belirten Gümüşoğlu, SooSilky’de laboratuvar ortamında üretilen pırlantaların en temiz ve en kaliteli halinin kullanıldığını vurguladı. Trendleri de yakından takip ederek yurt dışındaki kaynaklarla da temas halinde olmanın önemini belirtti.

Hindistan’da markasının çalışmalarından arta kalan zamanda bolca gezen İpek Gümüşoğlu, seyahatlerin kendisine ilham kattığını, her gittiği yerden beslendiğini belirtti.

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