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İnkılâp Kitabevi’ne Tüyap Kitap Fuarında okuyuculardan yoğun ilgi!

İnkılâp Kitabevi, 28 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında 40’ıncısı düzenlenen TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı’nda birbirinden özel yazarları ve farklı kategorilerdeki kitaplarıyla ziyaretçilerini ağırladı.

İnkılâp Kitabevi’ne Tüyap Kitap Fuarında okuyuculardan yoğun ilgi!

Türkiye’nin en köklü yayınevlerinden olan ve farklı kategorilerde sayısız kitabın yayımlanmasına katkıda bulunan İnkılâp Kitabevi, 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yer aldı. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi 4-5 Kasım tarihlerinde de imza etkinlikleri düzenlenirken, çok sayıda yazar ve okur ağırlandı.   

İnkılâp Kitabevi’ne Tüyap Kitap Fuarında okuyuculardan yoğun ilgi!

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ YAZARLAR KİTAPLARINI İMZALADI 

4 Kasım Cumartesi günü, Zekeriya Çetin, Gülşen İşeri, Mehmet Uluğtürkan, Meri Çevik Simyonidis, Özgür Aras, Rıza Oylum okurlarıyla buluştu. Senarist ve yazar Can Yılmaz, oyuncu Zafer Algöz, tiyatro oyuncusu Kaan Sekban, siyasetçi-yazar Osman Pamukoğlu ve Yeşilçam’ın efsane ismi Ediz Hun yoğun ilgi gördü. Kitapseverler sevdikleri yazarlarla buluşmak için uzun kuyruklar oluşturdu.  

İnkılâp Kitabevi’ne Tüyap Kitap Fuarında okuyuculardan yoğun ilgi!

5 Kasım Pazar günü ise; senarist ve yazar Can Yılmaz, oyuncu Zafer Algöz, gazeteci-yazar Sinan Medyan, Gülşen İseri, Barış İnce, Cihan Yurdaün, Özlem Binel, Mehmet Uluğtürkan, Avukat Feyza Altun, Pelin Batu ve Osman Pamukoğlu okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İnkılâp Kitabevi’nin çok sevilen çocuk kitaplarının yazarlarından olan Özge Özberk ise fuarda minik ziyaretçileriyle bir araya geldi.  

İnkılâp Kitabevi ile ilgili detaylı bilgi için www.inkilap.com adresi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

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